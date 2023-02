Wat valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen?

Goed waterbeheer

Heel kort gezegd is een waterschap verantwoordelijk voor goed waterbeheer in een bepaald gebied. Dat betekent dat we zorgen voor veilige dijken en kades, ook zuiveren we rioolwater en verbeteren én bewaken we de kwaliteit van het oppervlaktewater. Tenslotte regelen we de hoogte van het water, zodat het niet te nat en niet te droog wordt. Belangrijke taken dus. Deze worden bekostigd uit de waterschapsbelasting die ieder huishouden in Nederland betaalt. Het algemeen bestuur bepaalt waar het waterschap het belastinggeld aan uitgeeft. Zij bepalen het beleid voor de komende vier jaar.

Er valt iets te kiezen

Bij de verkiezing op 15 maart kun je mee bepalen wie er de komende vier jaar in het algemeen bestuur komen. Zo heb jij invloed op de toekomst van het water in de Midden- en West-Brabant. Er valt echt iets te kiezen. Moeten we bijvoorbeeld hogere dijken bouwen nu we steeds vaker te maken hebben met extreem weer, of moeten we zelf wijken? Bepaalt het water waar onze huizen komen of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Moet er meer belastinggeld geïnvesteerd worden in het zuiveren van water, of moeten we zelf beter opletten wat we wel en niet doorspoelen? Met alles wat we doorspoelen, zoals vochtige doekjes, frituurvet en verf wordt de zuivering van ons rioolwater namelijk een steeds ingewikkeldere en duurdere taak voor het waterschap.