Wat is de oorsprong van de moderne casino’s?

Casino777Kansspelen is iets van alle tijden. De eerste bewijzen van gokkende homo sapiens dateren van 40.000 jaar voor Christus. Destijds gokte de mens met schapenbotten. 5.000 jaar voor Christus speelden ze al met dobbelstenen. Toch duurt het dan nog een hele tijd tot het eerste casino opent. Het was echter bedoeld voor veel meer vormen van vertier. Hoe heeft het zich ontwikkeld?

Het woord casino komt uit het Italiaans. Het is afgeleid van het woord ‘casa’, dat ‘kleine villa’ of ‘huis’ betekent. Rond de 15e eeuw verwees het woord casa vaak naar huizen waar vermaak hoog in het vaandel stond. Deze vermaakhuizen zijn destijds alleen toegankelijk voor mensen van goede komaf. De wijn of champagne vloeide er rijkelijk en er waren allerlei vormen van vertier, zoals muziek, ballet- en operavoorstellingen en sportwedstrijden.

Begin van gokken

Naar het schijnt slaat in de ‘casas’ naar verloop van tijd de verveling toe. Om het niveau van vermaak op te schroeven, begint de elite met gokken. Zo zetten de bezoekers geld in op de vertoonde sportwedstrijden. Ook kansspelen met dobbelstenen en kaarten, die naar verluid spontaan in de straten van Venetië ontstaan, winnen aan populariteit.

Het eerste casino

In 1638 opent het eerste legale casino zijn deuren in Venetië: Il Ridotto. De term ‘ridotto’ komt van het Italiaanse woord ‘ridurre’ dat ‘afsluiten’ of ‘privé’ maken betekent. Al snel wordt het casino in de volksmond Casinò di Venezia genoemd. Dit is tegenwoordig de officiële benaming.

Het weelderige casino is voor iedereen toegankelijk, maar in de praktijk is het (mede door de hoge inzet en de formele dresscode) dan nog steeds een plek voor het aristocratische deel van de bevolking. Met de komst van het eerste casino ontstond een ware rage. In 1744 telde Venetië maar liefst 120 casino’s.

Als een lopend vuur spreidt de casinogekte zich uit naar buurlanden, zoals Frankrijk en later België. In 1763 wordt in België Casino de Spa geopend. De luxe kuurstad Spa is op dat moment het toeristische hart van de Ardennen. Een bezoek aan het imposante casino is ook hier alleen voor de elite weggelegd. Vandaag de dag zijn Casino di Venezia en Casino de Spa nog steeds als casino geopend.

Opkomst online casino

Met de opkomst van internet liet het ontstaan van online casino’s niet lang op zich wachten. Vanaf de jaren 1990 is het aantal mogelijkheden om een online casino te bezoeken sterk toegenomen.

