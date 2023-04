Verzin een plan dat bijdraagt aan een schonere wijk

Shell Energy MoerdijkVerduurzamen. Het is helemaal van deze tijd. Samen met jouw clubgenoten of buren kun je plannen bedenken die goed zijn voor het milieu en uiteindelijk een berg geld besparen. Je kunt nu meedoen met ‘Samen voor de wijk van de toekomst’. Laat je inspireren door experts en verenigingen uit omliggende plaatsen en maak ook nog eens kans op een mooi budget om de plannen te realiseren.

‘Samen voor de wijk van de toekomst’ is een initiatief van Shell Chemicals Park Moerdijk. Deze campagne is in het leven geroepen omdat we met z’n allen de klimaatdoelen willen halen, want veranderen doen we samen.

Veranderen doen we samen

Shell Chemicals Park Moerdijk zoekt in deze campagne de samenwerking met bewoners van Moerdijk, Klundert, Zevenbergen, Fijnaart, Strijen en Strijensas. Verenigingen, clubs of buurten uit deze plaatsen kunnen hun plannen voor verduurzaming indienen en per gemeente stelt Shell voor het winnende plan een bedrag van maximaal 10.000 euro aan budget ter beschikking.

Alles kan en mag, zolang het maar een initiatief is dat aansluit bij een van de drie thema’s: energie, afval of mobiliteit. Een plan dat bijdraagt aan een schonere wijk, buurt of gemeente. Daarbij kan je denken aan zonnepanelen op het buurthuis of dubbele beglazing voor de kantine van de voetbalclub, meer groen in de wijk of elektrische laadpalen in de buurt. Maar ook aan het beperken van afval door andere drinkbekers op het jaarlijkse buurtfestival. Hoe creatief zijn jullie? Steek de koppen bij elkaar op de sportclub, muziekvereniging of in het buurthuis en bedenk samen een goed plan.

Laat je inspireren

Op de website kan je kijken welke plannen andere verenigingen hebben ingediend. De winnaars van vorig jaar staan er ook tussen. Bovendien worden er op 25 april en 16 mei workshopavonden gehouden voor alle deelnemers. Experts praten je bij over de mogelijkheden en je kunt een praatje maken met verenigingen en clubs uit de omliggende plaatsen. Hoe hebben zij het aangepakt? Waar liepen zij tegenaan? Zo kan je van elkaar leren en elkaar inspireren. Na de tweede workshop heb je nog twee weken de tijd om je plan aan te scherpen en te verbeteren. Zorg ervoor dat het definitieve plan uiterlijk 1 juni is ingediend via de site.

Volledig scherm © Shell Energy Moerdijk

Win 10.000 euro aan budget

Een jury toetst de inzendingen op originaliteit en haalbaarheid. Tijdens de awardavond worden alle plannen gepresenteerd voor de jury. Uiteindelijk blijft er per gemeente één winnaar over en die krijgt maximaal 10.000 euro van Shell Chemicals Park Moerdijk om de plannen te realiseren en praktische ondersteuning bij de uitvoering van het project.

Shell Chemicals Park Moerdijk wil graag helpen op weg naar een schonere toekomst. Van LED verlichting rond het hockeyveld tot een groen dak op het clubhuis. Houd de website in de gaten, want na de zomer start er een campagne voor scholen. Doe jij ook mee?