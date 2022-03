Van der Veeken de fietsspecialist: nét even (f)ietsje beter

Uitgebreide service

Naast een winkel in de Bisschopsmolenstraat werd het tijd voor uitbreiding en opende Van der Veeken de Fietsspecialist een tweede vestiging in Etten-Leur Noord. “Met een winkel in deze nieuwbouwwijk werd niet alleen onze klantenkring groter. We bezorgen de jonge gezinnen die er wonen ook gemak en fietsplezier”, legt Jolanda uit. In beide winkels vind je een ruim assortiment elektrische en reguliere fietsen van alle grote merken. “We geven altijd uitgebreide uitleg en advies. Wij verkopen, verhuren en repareren fietsen en hebben een speciale haal- en brengservice. Omdat we er echt voor onze klanten willen zijn, gaat onze service heel ver.”

Elektrische fietsen

Het grootste deel van het assortiment bestaat uit elektrische fietsen, legt Jolanda uit. Etten-Leur is een tamelijk groot gebied, dus een elektrische fiets is handig. “Bij ons vind je alleen de best geteste merken. Omdat we zo’n groot assortiment hebben zijn onze fietsen uit voorraad leverbaar en is er vrijwel geen wachttijd.” Vooral elektrische bakfietsen zijn erg in trek, merkt Jolanda. “Je ziet ze hier steeds vaker in het straatbeeld. Niet zo gek, want ze zijn superhandig om de kinderen naar school brengen of om boodschappen te vervoeren.”