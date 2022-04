Uitgerust de zomer door met deze slaapkamertips

Doordat het in de winter al vroeg donker wordt, zoek je als vanzelf wat eerder de warmte van je bed op. In de zomer is dat anders, doordat het lang licht blijft, komt de dag minder snel tot een einde. Je gaat daardoor gemakkelijk wat later naar bed en omdat het ’s morgens al vroeg licht is, kan het zijn dat je ook eerder wakker wordt. Tel daar nog de dagen bij op waarop de hitte je je bed uitdrijft, en dan is het niet gek als je in de zomer minder goed slaapt. Maar, er is wél iets aan te doen.