Op zoek naar biologische voeding en goed advies? Hier ben je aan het juiste adres in de regio

Hecht familiebedrijf

‘Wij zijn een echt familiebedrijf,’ vertelt mede-eigenaar Wim Melis. ‘Samen met mijn vrouw Hélène en onze zoons Mike en Tom runnen we samen de winkel die al sinds 1939 bestaat.’ Hélène’s grootouders begonnen een zuivelwinkeltje in de Leeuwenstraat waar mensen op zondag speciaal naartoe kwamen om na de kerkdienst slagroom te kopen. Later groeide de zaak uit tot delicatesse winkel en eind zestiger jaren voegdenHélène’s ouders reform-en homeopathische artikelen toe aan het assortiment. ‘Dat was de eerste stap naar de gezondheidswinkel voor honderd procent biologische voedingen de natuurdrogist die we nu nog steeds zijn. Maar dan een tikkie groter.’

Kennis en advies

‘Onze uitgebreide ervaringen kennis maakt ons echt onderscheidend’, zegt Wim. ‘Zowel op het gebied van voeding, als in vitamines en voedingssupplementen geven we uitgebreid advies. We hebben een groot assortiment, van biologische voeding in de volle breedte, maar ook artikelen op het gebied van homeopathie en voedingssupplementen. Ik kan oprecht zeggen dat we de mooiste en meest uitgebreide biologische supermarkt in de regio zijn.’ Ook online heeft Broeders Gezondheidswinkel een groot assortiment. ‘In onze webshop vind je ruim 100.000 producten. Handig voor mensen die door gezondheidsklachten of andere oorzaken niet naar de winkel kunnen komen.