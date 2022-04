Niels: ‘Dankzij de opleiding fietsenmaker zit ik na een lange zoektocht op mijn plek’

Niels dacht na over zijn toekomst. “Mijn zus bracht me in contact met een loopbaancoach die mij verschillende testen liet doen. En elke keer kwam er ‘fietsenmaker’ uit.” Voor iemand die naar Santiago de Compostela heeft gefietst en van fietsen houdt, misschien ook wel de beste keuze. “Alleen moest ik wel de techniek van fietsen leren. Het UWV heeft me daarbij geholpen. Ik kon een opleidingstraject volgen dat zij voor mij hebben betaald. Onderdeel van het traject was wel dat ik meedeed aan het programma Walk & Talk dat bibliotheek Theek5 in Oosterhout aanbiedt.” Dat was geen probleem: met plezier ging Niels naar de bijeenkomsten waar hij veel tips en trucs leerde.