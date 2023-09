Meewerken aan een klimaatneutraal Nederland

EPZNederlands enige kerncentrale in Borssele (Zeeland) levert jaarlijks stroom voor meer dan 1 miljoen huishoudens. Een onmisbare leverancier van CO2-vrije elektriciteit dus, maar ook een knooppunt van nucleaire kennis en kunde en een unieke werkgever met toekomst. Zin in een nieuwe uitdaging? Kom kijken en kennismaken tijdens de meet & greet op 28 september.

Veilig en schoon

De centrale van EPZ bestaat dit jaar 50 jaar en heeft inmiddels bewezen een essentiële rol in de energievoorziening van Nederland te vervullen, en in de transitie naar een klimaatneutraal land. Kernenergie is betrouwbaar, maakt ons minder afhankelijk van andere landen, is in tegenstelling tot zon en wind altijd beschikbaar en neemt weinig ruimte in. De overheid wil graag twee nieuwe kerncentrales bouwen. Borssele geldt hierbij als voorbeeld.

Unieke technologie

Sandra Kunnen werkt al elf jaar bij EPZ en is sinds kort chef uitvoering elektrisch onderhoud. Met haar team is ze verantwoordelijk voor de continuïteit van alle elektrische installaties in de centrale. “Wat het werken hier voor mij bijzonder maakt, is de unieke technologie. De jaarlijkse onderhoudsperiode, waarbij een deel van de splijtstofelementen wordt vervangen, is elke keer weer fascinerend om mee te maken. Niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook organisatorisch.” Aan het strak geregisseerde proces werken ook veel externe binnen- en buitenlandse experts mee, waardoor de bezetting tijdelijk verdubbelt.

Fijne werksfeer

Normaal gesproken werken er ongeveer 400 mensen bij de centrale, waarvan velen inmiddels al twintig jaar of langer. “De werksfeer hier is ontzettend goed”, zegt Sandra. “EPZ is een goede werkgever die voor ieder persoonlijke aandacht heeft. Er zijn hier veel doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Bijna iedereen kent elkaar en de collegialiteit is groot. Er zijn hier al heel wat vriendschappen ontstaan.” Zelf komt Sandra uit Brabant, maar voor haar werk verhuisde ze naar Zeeland. “Het is hier zo fijn, ik denk dat ik hier nooit meer weg ga.”

Meet & greet

Carsten Jacobse (30) was al een tijdje werkzaam als zzp’er in de elektrotechniek toen iemand hem wees op de meet & greet die in februari dit jaar plaatsvond bij EPZ. Hij besloot eens te aan kijken. “Elke afdeling had een eigen informatiestand en er was iemand van HR aanwezig die uitleg gaf over de functies, de vacatures en het salaris. De functie waar ik interesse in had was net ingevuld, maar ze hadden wel een andere baan voor mij. Nu werk ik hier sinds juni als senior technicus.”

Goede arbeidsvoorwaarden

Volledig scherm © EPZ “Iedereen die hier begint krijgt een gedegen opleidingstraject, waarvan veiligheid uiteraard een belangrijk onderdeel is. Inmiddels heb ik al aardig wat aanvullende cursussen gevolgd en volgend jaar ga ik de hbo-opleiding elektrotechniek doen. Dit jaar mag ik naar Duitsland voor de introductie van een nieuw controlesysteem.” Ook over de sfeer is Carsten te spreken. “Iedereen helpt elkaar hier. Er is altijd een ervaren collega die voor je klaar staat en de sfeer is heel gemoedelijk. Er is een personeelsvereniging die regelmatig iets leuks organiseert, en je hebt hier goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Ik zie mijn verdere carrière hier wel zitten.”

Wil jij in een unieke omgeving werken?

EPZ zoekt nog meer enthousiaste technische collega’s op mbo-, hbo- en wo-niveau. Lijkt het je wat om in zo’n unieke omgeving te werken? Tijdens de meet & greet op donderdag 28 september kun je rondkijken en kennismaken met de veiligheidscultuur, de installaties en systemen, de mensen en de toekomstplannen van EPZ en de mogelijkheden voor jou. Helemaal vrijblijvend uiteraard. Alleen wel even aanmelden op de website van EPZ.