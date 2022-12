Meer invloed op je eigen onderwijsproces

Roncalli ScholengemeenschapVandaag de dag hebben we steeds meer invloed. We willen regie over ons eigen leven en hoe we invulling geven aan tal van zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling die we doormaken. Dit begint steeds vroeger en zelfs jongeren maken vaker zelfbewuste keuzes. Bij de keuze voor een middelbare school is het dan ook niet gek dat de invloed die we hebben op het onderwijsproces onderdeel is van deze keuze.