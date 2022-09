Hoe leuk is het Jan Tinbergen College in Roosendaal? Ontdek het tijdens de open dagen!

Prettige sfeer

Extra aandacht en ondersteuning

Het docententeam is zeer betrokken bij de leerlingen, en geeft extra aandacht daar waar nodig. Iedere leerlingen heeft een persoonlijke mentor of coach. ‘Bij hen kunnen leerlingen terecht met problemen of vragen’, legt Van den Oord uit. ‘Zij kunnen specifiek inspringen bij huiswerkbegeleiding, of praten over problemen thuis.’ Een ondersteuningsteam van specialisten biedt extra zorg als dat nodig is. ‘Hen schakelen we in als de problematiek verder gaat dan een docent of mentor kan behappen. Ook verzorgen we gratis bijlessen en huiswerkbegeleiding. Kortom: we staan voor iedereen klaar.’