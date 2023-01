Het Beatrixhuis viert zesjarig bestaan: ‘Bewoners voelen zich helemaal thuis’

Dagelijks LevenPrecies zes jaar geleden opende het Beatrixhuis in Roosendaal zijn deuren voor bewoners met dementie. Inmiddels voelen zij zich helemaal thuis in de kleinschalige en betaalbare woonzorglocatie midden in de wijk Kalsdonk. “Wij zijn als medewerkers bij hen te gast.”

Het Beatrixhuis is een woonzorglocatie van landelijke zorgorganisatie Dagelijks Leven, waar ook Het Warandehuis en Het Markiezaathuis in Bergen op Zoom onder vallen. Het huis biedt plek aan maximaal 22 bewoners die gespecialiseerde zorg nodig hebben. En er zijn nog studio’s beschikbaar.

Goed leren kennen

“Natuurlijk is het geen thuis zoals het eerder bij de bewoners thuis was”, zegt locatiemanager Hugo Visser. “Daarin moet je realistisch zijn. Maar we kunnen het wel zoveel mogelijk proberen te benaderen. Dat doen we door de bewoners écht goed te leren kennen, zodat we weten wat ze prettig vinden en waar ze gelukkig van worden.” Dat kunnen volgens Visser hele kleine dingen zijn. “Wil een bewoner graag ’s avonds nog een boterham, dan krijgt hij die of hij smeert er zelf één. Wil een andere bewoner ’s ochtends al om vijf uur opstaan? Ook dat kan gewoon.”

Zorgprofessionals

Volledig scherm Dagelijks Leven Een team zorgprofessionals staat de bewoners 24 uur per dag bij. Dat zijn verpleegkundigen en verzorgenden IG, maar ook activiteitenbegeleiders, huishoudelijke medewerkers en gastvrouwen en -heren. Ook is er een kok die elke dag voor een verse maaltijd zorgt.

“Bovendien spelen familieleden en andere naasten van de bewoners een grote rol in onze zorg. Ook zij zijn altijd welkom, net als thuis.”

Niet alleen klusjes

De medewerkers stimuleren de bewoners om betrokken te blijven bij dagelijkse bezigheden zoals tuinieren, boodschappen doen of helpen in de keuken. “Maar het zijn niet alleen klusjes waar we hen bij betrekken. We doen ook spelletjes, bewegen samen of gaan creatief aan de slag. De activiteitenbegeleider kijkt elke dag opnieuw waar de bewoners op dat moment behoefte aan hebben.”

Individuele aandacht

Er zijn ook bewoners die liever niet deelnemen aan activiteiten. “Ook dat is natuurlijk geen enkel probleem”, zegt Visser. “Als iemand helemaal geen groepsmens is en liever in zijn eigen studio blijft, wie zijn wij dan om te zeggen dat dit niet mag? Wel zorgen we ervoor dat we deze bewoners individueel genoeg aandacht geven. Het Beatrixhuis is echt het huis van de bewoners. Wij zijn als medewerkers bij hen te gast.”

Ook wonen in Het Beatrixhuis?

Net als de andere woonzorglocaties van Dagelijks Leven is begeleid wonen in Het Beatrixhuis voor iedereen betaalbaar, ook met alleen een AOW-inkomen. Kijk hier voor meer informatie. Rechtstreeks contact per mail kan ook.

