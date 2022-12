Gezonder ouder worden: bespaar op je zorgverzekeringspremie

Dit is hoe het werkt

Ledenvereniging Thebe Extra is een onafhankelijke vereniging met zo’n 115.000 leden in Midden-en West-Brabant. Ledenvereniging Thebe Extra is er voor advies, ontspannende en informatieve activiteiten, cursussen, handige diensten en meer. Door het grote aantal leden kan Thebe Extra ook interessante kortingen aanbieden. Als je lid bent of wordt van Thebe Extra, kan je de aanvullende verzekering VGZ Zorgt afsluiten met 15 procent korting. Ook op een eventuele tandzorgverzekering krijg je korting.