Gezond en biologisch eten? Dan ben je hier aan het juiste adres

Het familiebedrijf Broeders begint in 1939 met de verkoop van zuivel in de Leeuwenstraat. In de jaren vijftig verhuist Broeders naar de Keiweg en na verloop van tijd verschijnen de eerste reformproducten in de schappen. Wanneer Hélène Melis-Van Kampen en haar partner Wim de winkel overnemen van hun ouders worden er biologische voedingsproducten, homeopathische middelen, voedingssupplementen en natuurlijke verzorgingsproducten aan het assortiment toegevoegd.