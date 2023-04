Geld lenen in Breda minder populair dan gemiddeld in Nederland

GeldnlInwoners van Breda leenden vorig jaar gemiddeld 12.307 euro. Hiermee leenden zij negen procent minder dan gemiddeld in Nederland. Ook lag in Breda het gemiddelde leenbedrag in 2022 lager dan in heel Noord-Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Ook vergeleken met andere grote steden in Nederland is het gemiddelde leenbedrag in Breda relatief laag. Van de tien grootste steden in Nederland, komt Breda op de achtste positie, net boven Groningen en Nijmegen. In deze steden wordt gemiddeld een lager bedrag geleend.

Bredanaren lenen vooral voor auto’s en verbouwingen

De vergelijkingssite onderzocht ook voor welke doelen inwoners van Breda geld leenden. “De meeste mensen uit Breda leenden geld voor een auto, ruim een kwart koos voor dit leendoel”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl. “Met gemiddeld 442 auto’s per duizend inwoners is het autobezit in Breda dan ook aan de hoge kant. Dat is zelfs het hoogste autobezit van de tien grootste steden van Nederland.”

Daarnaast is in Breda een verbouwing populair als bestemming voor het geleende geld. Met 13,5 procent van de aanvragen is dit na de aanschaf van een auto het populairste leendoel. Toch liggen de percentages van Bredanaren die geld lenen voor een auto of voor een verbouwing net iets lager dan het landelijke gemiddelde.

Ook lening oversluiten en inboedel veel gekozen leendoel

Na de auto en een verbouwing zijn het oversluiten van een bestaande lening en de aanschaf van nieuwe meubels veel gekozen leendoelen in Breda. Met ruim vijf procent voor beide leendoelen is dat vergeleken met de rest van het land wel relatief weinig.

Ook de percentages van Bredanaren die geld lenen om een recreatiewoning te kopen (1,7 procent) en om een restschuld voor een woning te financieren (1,4 procent) liggen onder het gemiddelde in heel Nederland. Dit geldt tot slot eveneens voor het percentage leners in Breda dat ervoor kiest om een motor, camper of caravan te kopen van het geleende geld.

Besparen op je lening

Voordelig geld lenen in Breda? De renteverschillen tussen de kredietverstrekkers zijn groot. Ga dus niet zomaar naar de eerste bank of kredietverstrekker die je tegenkomt. Je lening te vergelijken voor je een keuze maakt, bespaart je gemiddeld 783 euro op je totale lening.