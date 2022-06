Fiets en fietsonderdelen bijna niet te krijgen, deze zaak levert wel

De eigenaar van Rullens Fietsen, kocht anderhalf jaar geleden groot in en kan daardoor nu voldoen aan de grote vraag. “Tijdens corona zagen we dat veel mensen de fiets als alternatief vervoersmiddel kozen. Op bijna alle fietsen zitten dezelfde versnellingen, banden, velgen, sturen en spaken. Doordat er wereldwijd zo’n vraag naar is, kan dit niet zomaar bij-geproduceerd worden. Daar komt bij dat er op dit moment een gigantisch containertekort is waardoor producten vanuit Azië niet naar Europa kunnen worden vervoerd. Veel fietsmerken produceren in Azië, dus dat is een groot probleem. Gelukkig hadden wij een vooruitziende blik en hebben we anderhalf jaar geleden groot ingekocht. Daardoor hebben we nu een mooie voorraad aan fietsen en fietsonderdelen en kunnen we mensen blij blijven maken met een nieuwe fiets. Ook reserveonderdelen zijn geen probleem”.