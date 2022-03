Elektrische speedbike: met 45 kilometer per uur naar je werk

Alles mee op de bakfiets

45 km per uur zonder zweten

Mensen die een behoorlijk stuk moeten rijden naar hun werk kiezen vaak voor de speedbike, een Stromer ST2. Dat is eigenijk een soort brommer, maar in het jasje van een stoere mountainbike. In het achterwiel zit een motor met een vermogen van 750W. Dat betekent dat je gemakkelijk 45 kilometer per uur kunt rijden, zonder dat je bezweet op je werk aankomt. De energie die vrij komt met remmen wordt teruggeleverd aan de accu, waardoor je langer met de accu doet. Bang voor diefstal? Niet nodig. De fiets gaat automatisch op slot als de gekoppelde telefoon niet meer in de buurt is. De motor wordt vergrendeld en er kan niet mee gereden worden. Je ontgrendelt deze weer met een pincode of via de gekoppelde telefoon. Als de fiets toch gestolen wordt, dan komt de fiets in diefstal-modus te staan en wordt via 3G de locatie van de fiets verzonden naar de gekoppelde telefoon.