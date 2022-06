Elektrische fiets onveranderd populair, waar koop je hem vandaag de dag?

Van der Veeken TweewielersDe elektrische fiets heeft voorgoed een plekje in ons fietsland veroverd. Sinds corona is de populariteit van de e-bike enorm toegenomen. Helaas staat het aanbod op het moment flink onder druk en kunnen de wachttijden voor de consument enorm oplopen. Het ANWB waarschuwt er zelfs voor om door de schaarste geen concessies te doen bij de aanschaf. Gelukkig is dit ook niet nodig. Het is even zoeken maar er zijn zeker nog goede e-bikes te krijgen. In dit artikel vertellen we er alles over, lees je mee?