Een werkplek met onbegrensde mogelijkheden? Dat is werken bij Concrete Valley

Concrete Valley is een platform waarbij vier bedrijven zijn aangesloten. Ze werken allemaal op hetzelfde terrein in Bergen op Zoom aan verschillende betonproducten, waarbij elk bedrijf zijn eigen specialiteit heeft. Voor de één maak je lichtgewicht beton, een toepassing die perfect is voor bijvoorbeeld balkons, voor de ander ben je betrokken bij de productie van zware betonnen elementen die worden verscheept naar het Londense metrostelsel en een volgende is gespecialiseerd in productie van slanke betonelementen. Of je gaat aan de slag met het maken van houten mallen in de eigen modelmakerij.