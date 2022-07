Een afspraak maken of een vraag stellen bij de huisarts? In onze regio is het zo geregeld via de app

Snel contact

Huisartspraktijk de Boswachter uit Bergen op Zoom was al makkelijk bereikbaar voor de patiënten: er zijn nauwelijks wachttijden en de patiënt kan in principe op dezelfde dag nog terecht in de praktijk, zowel digitaal als fysiek. Het digitaal regelen van de zorg kan via de kosteloze app MijnGezondheid.NET voor mobiel of tablet. “De digitale route, via het patiëntenportaal , heeft tegenwoordig de voorkeur, vertelt Marieke van der Klift van de huisartsenpraktijk. “Het patiëntenportaal zorgt voor snel contact met de praktijk- en huisarts, waarbij de patiënt niet gebonden is aan reguliere openingstijden en dus contact kan maken wanneer het schikt. Zo wordt de zorg eenvoudiger gemaakt”

Voordelen

Praktijk De Boswachter is koploper in het gebruik van het patiëntenportaal in de regio Westelijk WestBrabant. In 2018 werd daar al gestart met e-consulten en herhaalrecepten, maar tijdens de eerste COVID-golf heeft de praktijk de agenda ook opengesteld voor het maken van digitale afspraken. Martijn Raat van De Boswachter: “Onze patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over de werkwijze. Een groot voordeel is dat een patiënt via de app tot drie maanden vooruit een afspraak kan maken, waar dat telefonisch alleen voor dezelfde dag mogelijk is. We hopen dat het telefonisch contact overblijft voor de dag- en spoedzaken, en dat al het overige digitaal geregeld gaat worden.”