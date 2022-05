Dvoráks Nieuwe Wereld door philharmonie zuidnederland: beleef deze all-time favorite van de klassieke muziek

In het hart van dit concert gaat philharmonie zuidnederland richting Spanje met het geliefde gitaarconcert van Rodrigo: Concierto de Aranjuez. Precies, met dat weemoedige Adagio! Dat Rodrigo een pianist en geen gitarist was is niet te horen, want dit concert vat perfect de geest van de flamencogitaar. De Spaanse meestergitarist Juan Manuel Cañizares heeft de levendige flamencocultuur in zijn bloed, maar munt ook uit in klassieke gecomponeerde muziek. Dat hij eerder in Concierto de Aranjuez soleerde bij de wereldberoemde Berliner Philharmoniker zegt genoeg. Laat je ontroeren door zijn meeslepende spel.