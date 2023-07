Dit nieuwe belevingskunstwerk in Breda neemt je mee in een verhaal vol symboliek

ADORE is ontstaan als idee van concept designer Marnix van de Vijver en landschapskunstenaar Merel van der Linden. Zij hebben zich laten inspireren door het gegeven dat alles in verbinding is met al het andere. Een tribune rondom de installatie zorgt ervoor dat bezoekers het kunstwerk rustig in zich op kunnen nemen. Hiermee krijgt het kunstwerk tevens een functie als buitenaula die geschikt is voor muziek, zang en lezingen.