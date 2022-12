Deze gezellige regioschool heeft alles onder één dak

Het Markland College Oudenbosch is een regioschool met zo’n 1.400 leerlingen die les krijgen op alle niveaus, allemaal onder één dak. Een grote school die kleinschalig is georganiseerd, zegt mentor en docent Roberto de Pijper. “Onze leshuizen hebben elk een eigen ingang, aula, kluisjes, conciërge en buitenplein. Hierdoor bevindt elke leerling zich in een overzichtelijke leeromgeving en heerst er een prettige en overzichtelijke sfeer in het gebouw.” De sfeer wordt regelmatig gemonitord tijdens begeleidingslessen en individuele mentorgesprekken. “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed in hun vel zitten”, legt Roberto uit. “Hiervoor gaan we in op hun welzijn, vragen we hoe het thuis gaat en bespreken we hun vorderingen. De kinderen voelen zich hierdoor gehoord en gezien.”