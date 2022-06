De perfecte locatie voor jouw bedrijfsuitje

Lake’s Leisure in Bergen op Zoom heeft een enorm uitgebreid aanbod van activiteiten, variërend van een eenvoudig potje bowlen tot een compleet arrangement waarbij je verschillende belevenissen afsluit met een gezellig etentje in het restaurant.

Volledig scherm Dit evenementencentrum is gevestigd in de oude suikerfabriek in Bergen op Zoom. Het monumentale pand zorgt voor een luxe industriële uitstraling. En nog een mooi pluspunt: Je kunt hier terecht voor een toffe avond met een klein clubje, maar net zo goed met een groep van tweehonderd personen.

Voorheen ging Lake’s Leisure door het leven als Bowling & Restolounge, maar die naam schoot tekort nadat het aanbod aan activiteiten flink was uitgebreid. Vandaag de dag kan je hier niet alleen bowlen en genieten van een keuzemenu of lekkere borrelhapjes, maar ook lasergamen, poolen, darten of helemaal los gaan in de Karaokeroom of Arcade. Wat gaan jullie doen?

Lasergamen

Houden jullie van spanning en actie? Sinds mei kunnen jullie ook lasergamen in Lake’s Leisure. Iedereen draagt een speciaal vest en een lasergun waarmee jullie de tegenstander gaan uitschakelen. Dat zullen ze niet zomaar laten gebeuren, want ze kunnen terugschieten. En als je pech hebt, wordt één van jullie uitgeschakeld door een boobytrap of bom.

Crazy Golf

Nog zo’n leuke activiteit met jouw collega’s is Crazy Golf. Dit spel doet denken aan midgetgolf, maar binnen de muren van Lake’s Leisure speel je de Glow in the dark-variant. Het wordt extra leuk als jullie kleding aanhebben met witte of fluorescerende accenten omdat die oplichten in het donker. De omgeving zorgt voor een heus jungle-gevoel, want overal om je heen zie je papagaaien, tijgers en gorilla’s.

Level One

Ondertussen wordt het aanbod nog verder uitgebreid en naar verwachting wordt eind juni Level One geopend. Een zaal waar je samen de vetste games kan spelen, zoals het klassieke Mario Cart, maar je kunt ook op een virtuele motor of quad rijden of leuke behendigheidsspelen doen met je collega’s. Met een beetje geluk winnen jullie tickets waarmee jullie een leuk aandenken kunnen ophalen.

Kiezen

Ben jij werkgever en wil je jouw werknemers laten kiezen wat ze het liefste doen? Geen probleem, er zijn meer dan genoeg mogelijkheden. Terwijl de bowlingliefhebbers de ene strike na de andere gooien, kunnen de zangtalenten zich uitleven in de karaokeroom. Hier kunnen ze helemaal uit hun bol gaan, want de ruimte is afgesloten én geluiddicht. Gedurende de avond van activiteit wisselen? Dat kan natuurlijk ook.

Arrangement

En eerlijk is eerlijk: het is superleuk, zo’n teamuitje, maar waar moet je de tijd vandaan halen om het allemaal te organiseren? Geen zorgen, Lake’s Leisure in Bergen op Zoom verzorgt graag een compleet arrangement voor jullie. Van het eerste welkomstdrankje tot een variatie aan spellen en een afsluitend etentje in het restaurant.

Je kunt de activiteiten combineren met een ‘snelle hap’ zoals een hamburger en als je liever wat meer tijd vrijmaakt voor het eten, is grillmenu of het a la carte-arrangement een goede keuze. Voor elk bedrijf wordt er een programma op maat gemaakt en alles wordt uit handen genomen. Jij hoeft alleen maar te zorgen dat je op de afgesproken tijd voor de deur staat om vervolgens te genieten van een gezellige avond.

Neem vandaag nog contact op en vraag naar de mogelijkheden.