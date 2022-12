Brugklassers vinden hun weg op de middelbare school

Vindt je kind de zelfstandigheid nog wat uitdagender? “We laten de teugels niet in één keer los. We kijken per leerling wat de beste aanpak is en blijven hierover in gesprek. Iedereen is anders en dat mag ook.” Sommige leerlingen zijn in de brugklas al heel zelfstandig. “Die verplichten we dan ook niet om mee aan de hand genomen te worden door ons. De scholieren die het wat langer moeilijk vinden krijgen ook langere tijd ondersteuning van ons. Het is heel persoonlijk en we bieden daarvoor onderwijs op maat.”