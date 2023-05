Bij deze fietsexpert kun je terecht voor elk soort fiets

Van Boxel TweewielersOf je nu graag op een e-bike stapt of een mountainbike. Meestal in de stad fietst of graag de natuur intrekt. Van Boxel Tweewielers in Galder heeft voor iedereen een geschikte fiets. Vooral op elektrisch gebied is er volop keuze: naast de reguliere e-bike verkoopt de fietsenspecialist bijvoorbeeld ook sportieve e-bikes.