Bij deze fietsenwinkel zetten ze jou perfect op de fiets

Nieuwe showroom

“Begin dit jaar hebben we de bovenverdieping van de winkel volledig opgetuigd,” vertelt Jeroen trots. “De winkel is nu twee keer zo groot. Tussen de fietsen slingert een pad van houten vloertegels met houtsnippers eromheen. De palen zijn omkleed met bast van echte bomen en op verschillende ramps staan de fietsen geëtaleerd.” Jeroen heeft veel geïnvesteerd in de verlichting die je het gevoel geeft dat je in een buitenomgeving bent. “Mensen die op zoek zijn naar een vakantiefiets, chique crosser, gravel bike en mountainbike komen meteen in de juiste stemming.”

Gravel bike

De vraag naar e-bikes is de afgelopen jaren enorm gestegen, merkt Jeroen op. Maar ook gravel bikes worden steeds populairder. “Een gravel bike zit tussen een racefiets en een mountainbike in, en is bedoeld om zowel op geasfalteerde- als gravelpaden te fietsen.” Het is een sportieve, allround fiets die je helemaal naar wens kunt aanpassen. Zo zet je er met gemak bredere banden onder, of bevestig je een spatbord. “Zo kun je een gravel bike sportief houden, of ombouwen tot een echte vakantiefiets.”

Riemaandrijving

Kennis van zaken

Bij Van Boxel Tweewielers - dé fietsspecialist in Galder, vlakbij Breda – werken vakmensen met specialistisch gereedschap en hebben de kennis in huis om alle soorten fietsen te onderhouden en te repareren. “We zetten iedereen met de volste aandacht perfect op de fiets”, zegt Jeroen. “Dat is onze expertise. We kijken naar je bouw en bepalen zo de stand van het stuur en het zadel. Desnoods vervangen we onderdelen om het allemaal perfect te krijgen.” Voor Jeroen zit de service van zijn team in de details. “Goed luisteren en de tijd nemen voor onze klanten: dat is belangrijk en maakt dat mensen ons weten te vinden.” Meer weten? Kijk voor informatie en het assortiment op de www.vanboxel.eu.