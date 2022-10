Bezoek nu gratis grootste kerstshow van Nederland

Intratuin HalsterenDe herfst is in volle gang en het is weer de wintertijd die de klok slaat. Het ‘mooiste seizoen van het jaar’ komt er aan en stiekem komen we al een beetje in de kerstsfeer. Nu de grootste kerstshow van Nederland onlangs van start is gegaan, is het officieel: het mag weer. Bij Intratuin Halsteren kunnen bezoekers vanaf nu gratis terecht voor een betoverende kerstervaring.