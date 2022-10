Betoverende kerstshow voor jong en oud

AVRI Bloem- en TuincentrumEr is met man en macht gewerkt aan de jaarlijkse kerstshow en het is weer gelukt: een betoverende beleving voor jong en oud waardoor je meteen in de kerstsfeer komt. Er is voor elk wat wils met bijzondere kerstthema’s en natuurlijk gelegenheid om wat te eten en/of drinken zodat het echt een uitje is voor het hele gezin.

Het begint al bij de entree van de kerstshow bij AVRI Bloem- en Tuincentrum, waar je binnenkomt in een betoverend bos vol lichtjes. De sprookjesachtige muziek brengt je meteen in de stemming. “We proberen er een totaalbeleving van te maken”, geeft Lian Stokx, medeverantwoordelijk voor de complete organisatie en inrichting van de kerstshow, aan. “Aan alles is gedacht. Bijpassende muziek en geuren zorgen voor een ultiem kerstgevoel.” Een selecte groep van kerstliefhebbers heeft hier tijdens de spectaculaire opening op zaterdagavond 1 oktober al van mogen genieten.

Trends van 2022

“Er zijn een aantal trends die we uitlichten in de kerstshow” vertelt Lian verder. Het chique blauwe thema springt meteen in het oog, waarbij blauwtinten worden gecombineerd met goud en een knipoog naar Delfts Blauw. Een andere opvallende trend in 2022 is zoet roze met stoer zwart. Uiteraard is er ook ruimte voor de klassiekers. Klassiek rood wordt gecombineerd met notenkrakers, treintjes, linten en strikken. Puur natuur met hout, groentinten en veel bosdieren blijft ook populair. Het laatste thema bestaat uit rood met wit waarbij snoep de hoofdrol speelt. Hier vind je cookies, échte candysticks, kaneelstokken en meer.

Volledig scherm © AVRI Bloem- en Tuincentrum

Nieuw dit jaar is de uitgebreide hoek met bijzondere kerstballen. Ook hier is aan iedereen gedacht, of je nu van voetbal, taart of Disney houdt. Bovendien zijn er diverse nieuwe soorten kerstverlichting voor binnen én buiten in het assortiment opgenomen. Allemaal LED verlichting uiteraard! In de grote hobbyhoek vind je ideeën en voorbeelden om inspiratie op te doen zodat je thuis zelf creatief aan de slag kan. De grote verscheidenheid aan kerstgroen bij AVRI Bloem- en Tuincentrum komt hierbij goed van pas.

Volledig scherm © AVRI Bloem- en Tuincentrum

Eftelingelfjes

Dit jaar zijn de Eftelingelfjes weer van de partij met hun fonteinshow, te midden van de indrukwekkende collectie van miniatuurdorpen. De elfjes doen hun best om weer zo veel mogelijk donaties te verzamelen voor het goede doel in de wensvijver die ieder jaar aanwezig is bij AVRI Bloem- en Tuincentrum. Dit jaar gaat de opbrengst naar twee lokale goede doelen, Woonzorgcentrum De Herdgang en Stichting Met je hart Dongen. Terwijl je van de show geniet kan je dus ook een steentje bijdragen.

Volledig scherm © AVRI Bloem- en Tuincentrum

Kom je ook langs?

Begin je al in de kerstsfeer te komen? Kom gezellig langs bij de mooiste kerstshow van Brabant. Geniet van de beleving, een hapje en/of drankje bij Koek & Zopie of het sfeervolle tuincafé en laat je betoveren bij AVRI Bloem- en Tuincentrum! Impressie opdoen? Neem alvast een kijkje op de website. Hier vind je ook de openingstijden.