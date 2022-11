Ben zou niets anders willen: ‘Ploegendiensten geven mij een gevoel van vrijheid’

Maar Eastman? Synthomer? Over welk bedrijf gaat het nu precies? ,,Dit bedrijf begon ooit als Hercules en werd in 2001 Eastman. We zijn gevestigd in Middelburg en in april is het overgenomen door het Engelse bedrijf Synthomer. Daarmee is ook de naam veranderd”, legt sitemanager Gerard Keijzer uit. “We zetten de restproducten uit de aardolieraffinage en harsen om naar kleefstoffen. Ons eindproduct zie je niet in de winkel liggen, want wij leveren het aan producenten in de kleef- en verpakkingsindustrie en pas daarna is het overal om ons heen terug te vinden.”