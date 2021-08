Zzzzzzz... ook zo'n last van muggen dit jaar? Dit kun je er zelf aan doen

Een avondje chillen in het park, een barbecue in de tuin of een wandeling door de bossen. Stuk voor stuk geweldige activiteiten om te genieten van de zomer, maar ze kennen allemaal één groot nadeel: muggen. Het kleine beestje kan een heerlijke zomerdag flink verpesten.

En dat gebeurt deze zomer volop, mede vanwege de vele regen. Omdat de muggenradar ook voor de komende dagen niet veel goeds voorspelt, een aantal handige tips om muggenbulten te voorkomen.

DEET (en geen parfum)

Anti-insectensprays als DEET kennen we natuurlijk allemaal. Heb jij even niets in huis, raakt je huid geïrriteerd van DEET of ben je gewoon echt geen fan van die chemische geur? Dan worden after shave of parfum nog wel eens aangeraden. We moeten je teleurstellen: dit werkt helaas niet.

Lavendel en knoflook

Nodig jij je vrienden uit voor een etentje (of barbecue) maar wil je niet dat iedereen naar huis gaat met rode onderarmen als aandenken? Kook dan met lekker veel knoflook of gooi wat lavendel op de barbecue. Van deze twee geuren zijn muggen namelijk allesbehalve liefhebbers. Ook citroengras en munt zijn geen favoriet onder de muggenpopulatie.

Kaarsen

Aan het natafelen? Steek eens een kaarsje op. Voor een prikje te koop en het helpt enorm. Zeker geurkaarsen die ruiken naar citroen of kruiden als rozemarijn zijn ware plaaggeesten voor muggen. Wierook helpt ook.

Klamboe

Word je vooral gestoken in je slaap? Dan is een klamboe het overwegen waard. We zien het fenomeen vooral terug in tropische gebieden maar ook in de gemiddelde Nederlandse doe-het-zelfwinkel zijn muggennetten te vinden.

Volledig scherm Een klamboe is ook gewoon te koop in Nederland. © AD

Draag lichte kleuren

Ja, echt. Ga je overdag op pad (zonsopkomst en zonsondergang zijn de lievelingstijden van muggen)? Dan is het raadzaam om lichte kleding aan te doen in plaats van donkere. Daar voelen muggen zich het minst tot aangetrokken.

Ventileer

Of je het nu binnen laat doorwaaien of de airco of ventilator aanzet. Muggen houden niet van wind.

Omarm de natuurlijke vijand

Denk je dat de muggen rondom jouw huis afkomen van een vijver of meertje? Heet hier dan vooral amfibieën als kikkers en salamanders welkom. Zij smullen namelijk van de eitjes van muggen. Zorg dus voor een zonnig plekje vol waterplanten en omarm de amfibie. Ook vleermuizen en spinnen zijn echte muggenjagers.

Toch geprikt?

Hebben deze tips geen uitkomst geboden, of ben jij pas gaan zoeken nadat je al gestoken bent? Geen zorgen. Je kunt de jeuk sterk verminderen. Zo helpt het om wat azijn op je muggenbult te smeren. Ook een ijsblokje of baking soda kunnen de ergste irritatie wegnemen. Of prik middenin de bult een kruisje met je nagels. Succes!