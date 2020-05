Zwerfafval bij jou in de buurt gezien? Stuur ons je foto

‘Kinderen snappen niet dat ze wel naar school mogen maar niet naar papa in de gevangenis’

28 mei VUGHT - Die kleine van 3 herkent straks papa misschien niet meer, vreest Sabina, de vriendin van een gedetineerde in de PI Vught. Daarom is het hoog tijd dat na scholen, verpleeghuizen en horeca er ook een versoepeling komt van de coronamaatregelen in gevangenissen, vindt ze. De petitie die zij is gestart is inmiddels zo’n zeshonderd keer ondertekend.