‘Zwarte vrijdag’ in Brabant begint vroeg: veel vertraging richting de kust

mijn coronavakantie Mijn coronava­kan­tie in..... Cadzand: ‘Geen stress welke code het vandaag zou zijn’

29 juli Hoe vieren West-Brabanders in deze bijzondere zomer vakantie? Gewoon thuis, in eigen land of toch in het buitenland? En wat is er anders aan? Vandaag de eerste aflevering in deze serie: Carolien (57) en Adri (57) de Bruijn uit Teteringen. In plaats van naar hun vaste stek in Frankrijk gingen zijn gingen zij naar Cadzand.