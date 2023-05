Zware vrachtwagen zigzagt over wekelijkse markt: truck in beslag genomen, rijbewijs ingetrokken

Gezocht: (vrouwelij­ke) Brabantse slagers die een half varken willen uitbenen op het podium

Op het podium een half varken uitbenen, terwijl het publiek een verhaal voorgeschoteld krijgt over hoe onhoudbaar onze huidige voedselindustrie is geworden. Daar werkt toch geen enkele slager aan mee? Nou, wel dus: ,,In Friesland waren de slagers super-enthousiast.”