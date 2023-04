Zware middag Steenhuis in Turkse badplaats: na twee marathonpartijen onderuit in troostfinale

Derde klasse B Na derby smaakt het biertje voor winnaar Bavel toch wat beter van voor DIA: ‘Deze punten zijn extra lekker’

Bavel trekt aan het langste eind in de derby tegen DIA. In een wedstrijd met veel strijd en veel publiek langs de lijn, was de ploeg van Coen Rijppaert met 1-0 te sterk voor DIA. Een hele lekkere overwinning volgens Rijppaert: ,,Hier hebben we naartoe geleefd.”