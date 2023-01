Zware kost voor Nederlandse en Vlaamse regering tijdens top in Den Bosch

Niet minder, maar juist méér afval bij Havenbe­drijf Moerdijk; instanties zwijgen

MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk gaat vragen stellen.

