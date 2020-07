Zwanger tijdens de coronacrisis: nog steeds alleen naar het ziekenhuis

COLUMN De meest waanzinni­ge carnaval maak je mee in 2021

18 juli Als iets zeker is, is het dat niets zeker is. Misschien dat we daarom carnavalsrituelen zo belangrijk vinden. Elk jaar een optocht, een intocht, een liedjesfestival... Tenzij we in januari allemaal een goed werkend vaccin in onze arm gespoten krijgen (wat gelijk staat aan een wonder) kunnen we het wel shaken, als het om veel rituelen gaat.