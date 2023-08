Zwaargewonde man aangetroffen in Valkenswaard, politie onderzoekt oorzaak

VALKENSWAARD - In een huis aan het Schildhof in Valkenswaard is donderdagochtend een man zwaargewond geraakt. In eerste instantie werd de politie opgeroepen voor een steekincident, maar het is volgens een woordvoerder nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.