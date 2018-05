Zwaargewonde agent laat van zich horen na crash A2: 'Grote impact op mijn gezin'

Lisa, het meisje dat geboren werd op de stoep van het ziekenhuis

20:42 DEN BOSCH - Het is het gesprek van de dag op de werkvloer, maar op de ziekenhuiskamer van de pasgeboren Lisa is het een oase van rust. Ze ligt heerlijk bij haar moeder op bed. Van enige haast lijkt geen sprake. Dat was een paar uur eerder wel anders. Lisa kwam zo snel dat zelfs met 140 kilometer per uur over de vluchtstrook bij Empel niet hielp. Ze werd geboren in de auto, op de stoep van het Jeroen Bosch Ziekenhuis... recht in de armen van haar vader.