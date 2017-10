Zwaargewond na val door dak, jongens breken in en resultaten patsercontrole

Studenten Avans Den Bosch: 'Hans, maak gewoon je studie af'

18:56 DEN BOSCH - Sommige kijkers van het populaire Heel Holland Bakt weten het wel. Hans moet stoppen met z'n studie bij de Avans in Den Bosch. Zonde van de tijd. Die kan hij beter in de keuken doorbrengen. Want taarten bakken? Dat kan Hans als geen ander. Toch denken zijn studiegenoten er heel anders over. Heel Holland Bakt kennen ze niet en Hans? 'Nooit van gehoord'. Maar advies hebben ze wel. Want dat bakken is allemaal leuk, de studie is belangrijker.