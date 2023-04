Zwaardere straf voor ontuchtpleger en maker van kinderporno uit Westerbeek

Advies: sloop deel gemeente­huis Baar­le-Nas­sau en bouw woningen

BAARLE-NASSAU - Als alles volgens plan verloopt werken bijna alle ambtenaren van Baarle-Nassau over een tijdje in Rijen. Wat moet er dan gebeuren met het gemeentehuis? De lege ruimtes omzetten in woningen is ‘het meest kansrijke’.