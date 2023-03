Zusterflat in Den Bosch wijkt begin 2024, Carolushof volgt later

Gevlucht drietal overviel wapenwin­kel in België, 70 agenten zoeken naar man die zich in kliko verstopte

RIJSBERGEN - Meer dan 70 agenten jagen donderdagavond in Rijsbergen op de laatste van drie gevluchte mannen. Zij overvielen een wapenhandelaar in België en lieten na een achtervolging hun auto op de rotonde aan de Antwerpseweg achter. De voortvluchtige is mogelijk vuurwapengevaarlijk.