Zuster Karin zestig jaar in het klooster: ‘Mijn familie moest er meer aan wennen dan ik’

Woonzorg­cen­trum heeft eigen camping Ananas: ‘De camper is van een collega, de tent is van mij’

BREDA - Welkom op camping Ananas. Het is hier heerlijk genieten van de zon en de zomer. Het is wel een zeer exclusieve camping. Enkel te bezoeken door bewoners van woonzorgcentrum Thebe Aeneas in Breda. De gelegenheidscamping is geplaatst op het grasveld voor het woonzorgcentrum.