Zussen hebben nog niets gehoord van vader op Caribisch eiland Dominica: angst in de buik

Berichten over de situatie op Dominica zijn schaars. ,,Via via hebben we een bericht gekregen van iemand in hetzelfde dorp. Alle daken zijn verwoest, zelfs van het ziekenhuis. Dat het hotel van mijn vader ook schade heeft, lijkt me duidelijk. Maar we willen alleen maar weten dat ze in orde zijn."



Heezenaar Hans Schilders en de Eindhovense Lise van de Kamp verhuisden ongeveer tien jaar geleden naar Dominica. ,,Een eigen hotel was al langer een droom en toen ze op een cruise Dominica aandeden was het stel verkocht", vertelt Sandra.



Omdat er deze week ook nog een paar hotelgasten verbleven zijn Hans en Lise volgens Sandra in het hotel gebleven. ,,Maandagavond heb ik nog een laatste appje gekregen. 'Ga maar slapen want je kunt toch niets voor ons doen. We hebben ons goed voorbereid.' Maar ja, toen wisten ook zij nog niet dat de orkaan zo heftig zou zijn."