Zoveelste autobrand in Den Bosch, buurt woedend en bang: 'Moeten we wachten tot het echt fout gaat?'

DEN BOSCH - Voor de zoveelste keer brandden maandagochtend vroeg twee auto's uit aan de Rompert in Den Bosch. De buurt weet het zeker: er is een pyromaan actief. ,,We slapen met de ramen en rolluiken open, zo bang zijn we.''

Vorige week was een 51-jarige bewoonster van de Derde Rompert slachtoffer van brandstichting. Ze is bang en wil daarom haar naam liever niet teruglezen in de media. Haar 'Fiatje' brandde volledig uit. ,,Hij was pas een maand oud.'' Maandagochtend vroeg stond ze weer op straat, te kijken hoe dit keer twee auto's in vlammen op gingen.

De twee auto's stonden naast elkaar geparkeerd aan de Derde Rompert. Beide voertuigen brandden volledig uit. De brandweer had wat moeite het vuur te blussen. De karkassen zijn door twee takelwagens weggesleept.

Ontploffing

Het ging voor de 51-jarige buurvrouw volgens het gebruikelijke patroon: ze werd wakker van een paar knallen. ,,Dat zijn de banden, die ontploffen'', weet ze inmiddels. ,,Dan ga je naar buiten. Staat de hele buurt bij elkaar.'' Dit keer konden ze niet te dichtbij komen. Het vuur was zo hevig, dat ze zelfs verder naar achter zijn gestapt.

Er moeten nu echt eens maatregelen komen, klinkt het in de buurt. ,,Dit was de achtste brand sinds april 2016. Toen is het begonnen'', zegt een 56-jarige buurtbewoner. ,,Elf auto's zijn total loss, plus er is een behoorlijk aantal beschadigd. Het lijkt me erg toevallig dat ze allemaal door kortsluiting in brand zijn gevlogen.'' Er zijn de afgelopen jaren bijeenkomsten geweest, de gemeente is ingelicht, de politie. De buurt wil er graag iets aan doen. ,,Maar er wordt maar weinig teruggekoppeld. We horen heel weinig terug.''

Camerabeelden

Het 51-jarige slachtoffer van de brand van vorige week heeft camerabeelden ingeleverd bij de politie. ,,Daarop is te zien hoe iemand aan komt lopen, een auto uitkiest en er heel bewust op af loopt. Het aansteken is precies buiten beeld, maar je ziet ineens een grote lichtflits. Daarna loopt de man hard weg.''

Mensen slapen er slecht van in de Derde Rompert, vertelt ze. ,,We zijn ten einde raad. Er moet nu echt iets gebeuren. Of moeten we wachten tot er menselijke ongelukken gebeuren? Als je ziet hoe het tekeer kan gaan tijdens zo'n brand... En er staan huizen in de buurt. Moeten we wachten tot het echt fout gaat?''