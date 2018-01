Zoveel nieuwbouwwoningen werden afgelopen jaar opgeleverd in jouw gemeente

ETTEN-LEUR - In Nederland werden in totaal ruim 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal sinds 2009. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In West-Brabant nam het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Breda in 2017 fors toe. Het ging om 964 woningen. In 2016 waren dat er 468, in 2015 296 en in 2014 486. De jaren daarvoor lag het aantal hoger: 1099 in 2013 en 733 in 2012.

Wat betreft de grotere gemeenten in West-Brabant: in Bergen op Zoom werden in 2017 226 nieuwbouwwoningen opgeleverd, in Roosendaal waren dat er 53, in Oosterhout 256 en in Etten-Leur 181.

Kijk in het kaartje hoeveel nieuwbouwwoningen er de afgelopen jaren zijn opgeleverd in jouw gemeente.