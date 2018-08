Zoveel kost een complete studie aan het hbo of de universiteit

Natuurlijk, iedere ouder wil zijn/haar kind het beste meegeven. En natuurlijk, er zijn ook ouders met een uitpuilende portemonnee die lachend de complete studie aftikken voor zoon- of dochterlief. Maar de meerderheid van de ouders kan dat niet, weet Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting bij het Nibud én moeder van een studerende zoon. ,,Voordat mijn zoon ging studeren, had ik al een bedragje gespaard voor zijn studie. Dankzij dat bedrag, plus de basisbeurs die toen nog bestond, zou hij weinig tot niks hoeven lenen.’’ Maar toen de basisbeurs met ingang van 2015 werd afgeschaft, werd het opeens een ander verhaal.



Weijers: ,,Ik kon het bedrag wat mijn zoon nodig had, niet zomaar ophoesten. Mijn zoon moest dus gaan bijlenen via DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs.’’ (zie kader) Dat lenen deed zoonlief, inmiddels derdejaars student, nogal nadrukkelijk. ,,Hij is – hoewel ik er op tegen was – maximaal gaan lenen.’’ Zijn motto ‘maximaal lenen, maximaal leven’ is populair onder studenten, merkt Weijers. En maximaal lenen bij DUO betekent in sommige gevallen (zie kader 'Inkomsten: de praktijk): ruim 1000 euro per maand.