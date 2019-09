‘Zou mijn vader écht nooit meer aan me denken?’

De vrede kan hup, zo weer voorbij zijn

11:15 BREDA - Wanneer houden we op met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Het is al 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland is bevrijd van de nazi’s. Wat maakt ‘de oorlog’ toch tot maat der dingen? ,,Het was toch een redelijk uniek moment in de geschiedenis.’’