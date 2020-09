Zou jij proefpersoon willen zijn voor de ontwikkeling van een coronavaccin?

Brabants nieuws van vrijdag Nieuwsover­zicht | Coffeeshop­hou­der Van Laarhoven uit de cel - Zeehond in de Biesbosch

28 augustus Een McDonald’s in het monumentale pand bij station Tilburg waar voorheen restaurant EVE was gevestigd? Het stadsbestuur moet er niet aan denken. En na jarenlang in de gevangenis te hebben gezeten, mocht Johan van Laarhoven vrijdag eindelijk zijn cel verlaten. Wel volgt hij nog een Penitentiair Programma, maar dat mag hij dus buiten de gevangenismuren doen. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van vrijdag.