Zorgverzekeraar over Bavelse pillen: 'Afbouw antidepressiva ook mogelijk met bestaande medicatie'

Volgens zorgverzekeraar CZ is dat omdat voor de beslissing of een medicijn wel of niet wordt vergoed, de verzekeraar primair kijkt naar de richtlijn die de beroepsgroep hanteert. Rens van Oosterhout, manager farmacie bij CZ: ,,In de richtlijn van psychiatrie staat dat afbouw mogelijk is met de pillen die op dit moment op de markt zijn. Die zijn er in voldoende doseringen. Alleen als mensen die stappen te groot vinden kan iemand een aanvraag indienen voor de afbouwstrips. Maar dat betreft echt alleen uitzonderingssituaties.'' De prijs van het middel - die hoger is dan die van reguliere medicijnen - is volgens Van Oosterhout van secundair belang. ,,Al zou het middel goedkoper zijn, dan zouden wij nog kijken naar wat de beroepsgroep erover zegt.''