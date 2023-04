Zorgt deze uitvinding van Tiny (89) straks voor minder doden in de dode hoek?

Update Nog hele avond onderzoek bij drugslab op vakantie­park Het Vennenbos bij Hapert, twee aanhoudin­gen

HAPERT - In een vakantiehuisje op vakantiepark het Vennenbos bij Hapert is dinsdagmiddag een mogelijk drugslab aangetroffen. De politie doet nog heel de avond onderzoek. Er zijn twee mannen aangehouden. Het vermoeden is dat zij ter plaatse bezig waren bij het laboratorium.